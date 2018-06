Marañón sin autoridades por culpa del Mininter y Fiscalía de la Nación

by Ahora

Desde hace más de cinco meses la provincia de Marañón se encuentra en abandono total por parte del Estado Peruano porque na ha designado al subprefecto provincial ni a los subprefectos distritales, quienes se encargan de garantizar la tranquilidad pública, expresó el consejero Franklin Salazar Rodríguez.

La situación se complica por la demora en la designación de nuevos fiscales provinciales al haberse retirado a los anteriores por serios cuestionamientos de la población.

Señaló que con relación a las subprefecturas, se ha reiterado tanto a la prefecta anterior como al actual prefecto e incluso a los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que designen a los nuevos subprefectos en vista que en la provincia de Marañón no existe ningún funcionario que brinde garantías a quienes lo soliciten, lo que implica que el clima de prevención de la violencia familiar y social no es atendido, con las consecuencias contra la población.

Asimismo, al referirse a la ausencia de fiscales provinciales, expresó que los procesos de investigación fiscal y los procesos judiciales se retrasan porque el personal encargado no puede cumplir con los objetivos, lo cual perjudica a la población.