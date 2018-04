A un día de llevarse a cabo el I Festival de Jazz Huánuco 2018, Marco Galarza, presidente de la Asociación de Jazz de Huánuco, nos permite conocer parte de su vida y plantea el aporte y la trascendencia de este festival.

¿Cuándo consideras que la música toca tu puerta por primera vez?

La música siempre ha estado presente en mi vida. Es algo que ha surgido desde que tenía 5 o 6 años, cuando mi hermana en el afán de aprender a tocar guitarra se compró una. Como la guitarra estaba en mi casa, aproveché para explorar el instrumento. Escuchaba melodías y replicaba los sonidos. De esa manera es que comienzo.

¿Por qué decides

aventurarte en el mundo del jazz?

Es en mi etapa universitaria cuando tengo un primer contacto con la música trova, empiezo a descubrir armonías que estaban de alguna manera vinculadas con el jazz. Cuando llego a estudiar en el Allegro, descubro que muchos de mis docentes tocaban jazz y me encantó.

Hasta ahora sigo redescubriendo, aprendiendo y tratando de encajar dentro del jazz porque es algo que realmente requiere de mucho esfuerzo y sacrificio.

Tus composiciones tienen rasgos andinos y algo de tus maestros. ¿Cómo nacieron?

Mi pasión es hacer música, mi inclinación es la composición. Al componer no trato de crear un estilo en particular. Lo que compongo refleja una historia; es una manera por la cual me expreso, trato de sintetizar una historia que pueda haber procesado en mi memoria.

¿Cómo decides empezar este difícil reto para crear la Asociación de Jazz?

Ya en Huánuco empiezo a juntar a los muchachos para hacer algo de jazz. Fue muy difícil porque no había personas con formación o solvencia académica para poder ejercer el jazz; se hicieron muchos intentos frustrados. A pesar de eso, el 30 de abril de 2017 por ser el Día Mundial del Jazz nos reunimos con unos amigos, entre ellos Kenny Rivera, Pierre Ramírez, Christian Acosta, etc. y decidimos conformar una asociación.

A un año de creación, organizan este I Festival de Jazz cuya expectativa es de relevancia

internacional.

Este festival nace a raíz de una conversación con el maestro Andrés Prado, quien tenía intenciones de conocer Huánuco. A raíz de eso nace la motivación y posteriormente, previas conversaciones con la Asociación de Jazz de Lima y artistas como Rafael Fusa, decidimos hacer una serie de conciertos. Así fue tomando forma y sin darnos cuenta se sumaron más músicos como Amia Paz, una pianista muy destacada; vienen también artistas como la actriz y cantante Lorena Vindel de Honduras, Andrew Bécquer de Escocia y músicos como Noel Marambio que viene a compartir con nosotros talleres especiales.

¿Es complicado tener una escena jazzística?

El jazz requiere un proceso de aprendizaje que no es tan corto o sencillo. Primero se necesita la determinación de las personas que quieran hacer jazz. Una vez que obtengamos eso recién podremos pensar en buscar escena y público que guste de lo que hacemos. Sin embargo, el festival es la primera piedra para comenzar a edificar la escena musical jazzística

¿Hay interés de los

estudiantes y docentes de la Universidad de Música de Huánuco?

Por parte de los alumnos siempre ha habido interés por querer aprender, pero el problema radica en la idiosincrasia que manejamos los músicos y la ciudadanía en especial. Este festival lo que pretende es que sea una motivación para que muchos interesados puedan hacer carrera y pueden empezar a dedicar parte de su vida en esto.

Para finalizar la entrevista, Marco Galarza con el entusiasmo que lo caracteriza hace extensiva la invitación a la ciudadanía huanuqueña, para que puedan disfrutar de todo los conciertos que se han programado.