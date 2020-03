Martín Vizcarra: “Se está tomando muy a la ligera Estado de Emergencia”

En mensaje a la Nación, el presidente Vizcarra informó que hasta el momento se han registrado 318 casos confirmados de Coronavirus de cerca de 5 mil pruebas realizadas.

Asimismo, que en algunas regiones del país no se está tomando con la seriedad que amerita el estado de emergencia; dió como ejemplos, los departamentos de Piura, Moquegua, donde la población está tomando la situación muy a la ligera. Por eso, pedimos a las autoridades locales que hagan cumplir las normas que ha dado el Gobierno Nacional, les pido que no traten de hacer innovación en las normas, las normas que hemos dado es fruto del consenso y conversación con expertos. Les pido que no sean creativos y que respeten las normas que estamos dando.

Ya suman más de 8 mil detenidos en estos 6 días, es preocupante.

Tenemos que ser claros, cuando una norma de carácter local entra en contradicción con la norma de gobierno, la que prima es la norma de gobierno, les pido por favor que apoyen para que el resultado sea satisfactorio.

Algunas personas por su nivel socioeconómico creen tener alguna libertad para violar la norma. De ninguna forma. El virus no distingue. La norma es para todos.

Hoy ha salido el DS 030, el cual se refiere exclusivamente al hospital de la Villa Panamericana, que va a ser, por lejos, el más grande del país cuando tengamos las 7 torres implementadas, para atender 3 mil camas.

Vamos a tener 200 camas en el hospital de Ate para los pacientes graves.

Tenemos que coordinar estrechamente con los gobiernos regionales, vamos a ser tan eficientes en la medida que coordinemos con los gobiernos regionales, juntos vamos a tener las medidas necesarias para poder evitar los contagios de manera adecuada.