Más de 5000 multas se impuso a infractores de cuarentena en Huánuco

Desde que entró en vigencia las multas por infringir las medidas de aislamiento social obligatorio, la policía multó a 5252 personas en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco marca. Así informó Colin Sim Galván, jefe de la Región Policial de Huánuco.

El oficial detalló que en solo en la ciudad de Huánuco se impuso más de 2000 multas. “Las infracciones más recurrentes es por no llevar mascarilla, no contar con pase laboral o vehicular y no mantener el distanciamiento social”, precisó.

Sim Galván anunció que desde mañana retomarán los operativos para hacer cumplir el estado de emergencia que se extendió hasta el 30 de junio.