En la reunión efectuada entre los integrantes de la Comisión de Transportes del Concejo Provincial de Huánuco y el gerente de Transportes, se reveló que hay más de 80 paraderos de colectivos en la ciudad, entre formales que cuentan con autorización municipal, y también paraderos informales, informó Varinia Calvo Gómez, regidora integrante de esa comisión. Lo preocupante del caso es que se ha perdido el control de la mayoría de los paraderos donde los colectiveros se han apropiado de las calles y los han tomado como si fueran de su propiedad.

En la reunión, el gerente Teófilo Loarte reveló a los integrantes de la comisión, que se encuentran en trámite 13 procesos administrativos sancionadores contra empresas de colectivos que infringen las ordenanzas municipales. Ante el requerimiento de la regidora de inmediato retiro de las autorizaciones, el gerente le indicó que no los puede retirar porque supuestamente deben acreditarse y documentarse las faltas que infringen.

Reconoció que las explicaciones del gerente de Transportes no son satisfactorias porque demuestran falta de voluntad política y autoridad de la parte ejecutiva del municipio. Esto se puede verificar con la actitud de los transportistas que se estacionan en zonas donde hay letreros de prohibición para estacionar, y la autoridad municipal no hace absolutamente nada permitiendo que continúen en esas zonas cuando deberían ser inmediatamente retirados con la grúa municipal hasta los depósitos correspondientes.

Asimismo transmitió al gerente de Transportes la disconformidad por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la carga y descarga de vehículos en el centro de la ciudad en horas del día. Esta norma se incumple en todo momento sin haberse aplicado sanciones ejemplares.