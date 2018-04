Vivimos en un valle y la ciudad de Huánuco ya no tiene a dónde crecer. A pesar de ello, nos enteramos que nuestras autoridades adjudican los pocos terrenos que quedan en la ciudad de forma indiscriminada y sin criterio alguno. Todo gracias a algunos responsables que durante los gobiernos de turno y a través de la Dirección Regional de Agricultura, han regalado los terrenos de manera constante, como el totoral que fue cedido a Hale Llanto, quien fue seguridad de Luis Picón Quedo durante su gestión en el Gorehco, o el caso de La Pedrosa donde 74 hectáreas de terreno fueron adjudicadas a una comunidad campesina de Cerro de Pasco y donde nunca desarrollaron ningún tipo de actividad agrícola.

Como ya lo hemos informado antes, este tipo de concesiones se dan normalmente para el beneficio de los traficantes de terrenos, obviamente, previo acuerdo sobre la mesa. Las autoridades deben seriamente pensar en lo que van a dejar en beneficio de Huánuco al final de sus gestiones. Huánuco necesita con urgencia un campo ferial y se dice que no tiene terreno; tampoco tiene un terreno de depósito de escombreras y cada día vemos docenas de construcciones alrededor y cientos de toneladas de desmonte que terminan siendo arrojadas al río.

Las municipalidades de Huánuco y Amarilis requieren terrenos como el del totoral de Huachog para hacer la poza de oxidación de las aguas residuales de este valle, y en el caso de La Pedrosa, podría servir como terreno para escombreras o un lugar para reforestar.

Se conoce también que la Municipalidad de Huánuco es poseedora de 10 hectáreas de terreno en Andabamba Alta, que le fueron donados por la Asociación de Parceleros que dirigía Joaquín Doroteo durante la gestión de Jesús Giles. Este terreno bien podría convertirse en el nuevo campo ferial que Huánuco requiere y el futuro terminal terrestre.

Aprovechemos estos terrenos para el beneficio común de la población, antes de sean tomados e invadidos. Huánuco no garantiza los servicios mencionados arriba y los requerimos con mucha urgencia. Esperemos que las autoridades tomen acciones.