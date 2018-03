Tingo María-Jhon

A. Rupay Machacuay

La torrencial lluvia que se registró durante la noche del martes y madrugada del miércoles, no fue impedimento para que una cantidad considerable de ciudadanos del distrito de Monzón y de la provincia de Tocache, lleguen a Tingo María para plegarse al paro, portando muestras de plantas sin producción y mostrando su total rechazo a la actuación de los burgomaestres, quienes lejos de apoyarlos prefirieron favorecer a Devida. Según los manifestantes, los alcaldes de Monzón y Cachicoto habrían recibido más de S/80 millones de Devida, que hasta la fecha no ha sustentado el gasto.

En la manifestación que realizaron en la Plaza de Armas, los agricultores enfurecidos con la información adulterada que apareció en el diario Página 3 dando a conocer que se suspendía el paro, sostuvieron un enfrentamiento con los reporteros de prensa a quienes les tildaron de inconscientes y les pidieron que se retiren; gracias a la intervención de la Policía Nacional se impidió que los manifestantes agredan físicamente a los comunicadores, a quienes los acusaron de estar solventados por Devida.

Madres de familia que apoyaron a los agricultores provenientes de Huánuco, San Martín, Ucayali y Monzón, prepararon alimentos en ollas comunes que repartieron luego de la marcha y del mitin.

En el segundo día, se unió el sector Educación, cuyos dirigentes se comprometieron apoyar a los agricultores. Pasadas las 3:00 de la tarde, en reunión general, acordaron declarar como personas no gratas a Tito Jaime Hidalgo y al presidente de la Federación de Cafetaleros de la región Huánuco, Gerardo Meléndez Obregón, quienes según los dirigentes, traicionaron los acuerdos realizados en años anteriores en una supuesta mesa técnica que nunca funcionó. Para las próximas horas Gamaniel Rojas Laurente (Leoncio Prado), Alejandro Alminco Ayala (Puerto Inca) Roger Díaz Morales (Monzón), Justo Felipe Mendoza Jesús (Tocache) y otros dirigentes se comprometieron a realizar un pronunciamiento de retiro de confianza a Meléndez y que será retirado de la mesa técnica que se conformará el 16 de marzo a los funcionarios de Gorehco y alcaldes, por estar próximos a terminar su periodo de gobierno.