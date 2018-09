Mbappé tiene mejores cifras que Messi y Cristiano

A sus 19 años, el francés Kylian Mbappé tiene números que hacen pensar que dentro de poco futuro podría superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los jugadores más dominantes de la historia del fútbol.

Cuando la ‘Pulga’ y ‘CR7’ tenían 19 años, no tenían los goles que actualmente tiene Mbappé, que además tiene en su historial una Copa del Mundo que logró en Rusia 2018 con Francia, algo que hasta ahora no han logrando el argentino y el portugués.

La competencia por el trono del fútbol actualmente tiene involucrados a Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo, pero todo hace indicar que Mbappé pronto estará integrando este selecto grupo.

Mbappé a sus 19 años es campeón del mundo, uno de las más jóvenes de la historia, pero no le alcanzó para superar el récord de Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, en el Mundial Suecia 1958.

Goles en clubes Champions Selección

Kylian Mbappé 52 10 9

Cristiano Ronaldo 17 0 7

Lionel Messi 25 2 4