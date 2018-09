“Me siento maltratado por la FPF” Chuquizuta:

Franklin Chuquizuta sigue resentido porque lo sacaron de la presidencia de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, como encargado de organizar la Copa Perú y consideró que Edwin Oviedo está el máximo ente del fútbol peruano con mucho autoritarismo.

“Me siento maltratado por el autoritarismo y forma prepotente con la que se está manejando la FPF. Los cambios se han realizado para pagar favores a los dirigentes en Copa Perú. Yo no tengo interés en mantener el cargo pero creo que merecía consideración y respeto. No me han dado explicaciones de la reestructuración”, dijo Chuquizuta a ‘Súper Deporte’.

“Me siento indignado porque el año pasado, a través de una resolución, la FPF me designaba para manejar la Copa Perú con los reglamentos del 2017 y 2018. He dado la cara a los delegados de la Etapa Nacional responsabilizándome de toda la organización. Ahora, quien era el vicepresidente de la comisión organizadora de esta competición, Lucio Alva, es el presidente”, añadió.