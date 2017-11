Una indefensa mujer de iniciales S. E. R. (29) fue golpeada salvajemente por su pareja, el mecánico Yeltsin Campos Carrillo, cuando fue a su centro de trabajo a solicitarle dinero para preparar los alimentos de sus dos hijos. El hecho se registró ayer en horas de la mañana en el taller de Yeltsin Campos, ubicado en la cuadra 1 de la Avenida Universitaria, en Cayhuayna, distrito de Pillco Marca, hasta donde llegaron policías de la comisaría de Huánuco para detenerlo.

“Él me echó un balde de agua sucia encima, luego me derribó al suelo y me aplastó la cabeza con el zapato contra el suelo”, declaró la humilde mujer. Cuando pudo escapar de la golpiza, la mujer corrió descalza y con la ropa mojada y manchada con barro, llegando a las oficinas del juzgado, en el jirón Hermilio Valdizán, donde pidió ayuda y denunció a su conviviente. Más tarde, policías detuvieron al agresor en el taller donde trabaja. “Siempre me pega”, dijo la mujer llorosa quien presentaba heridas en el cuello, hematomas y moretones en diversas partes del cuerpo producto de los golpes que sufrió por parte del padre de sus dos hijos.

El agresor fue trasladado a la comisaría de Cayhuayna y puesto a disposición de la Sección Familia, para ser investigado y determinar su situación legal. Dato En otro hecho. El empresario Osmar Gustavo Espinoza Aldama (43) le propinó un puñetazo en el pómulo izquierdo a su pareja, causándole un corte de varios centímetros que necesitó sutura. Espinoza reaccionó de esa manera cuando la mujer contestó una llamada a su teléfono celular. Ocurrió el 21 de noviembre mientras ambos libaban licor.