Medel: «Perú mereció pasar a la final, hay que felicitarlos»

El chileno, Gary Medel, dijo que Perú fue un justo ganador y su clasificación a la final es merecido.

«Es doloroso para todos porque luchábamos por un nuevo título, pero no lo logramos. Perú hizo un gran partido y hay que felicitarlos. Jugó super bien, trabajó bien y mereció pasar a la final. Habrá que luchar por el tercer puesto y dar lo mejor contra Argentina», dijo al final del partido.

Finalmente, el capitán chileno sostuvo que tienen que pasar la página y rescatar las enseñanzas a lo largo del torneo: «En el segundo tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no pudimos convertir. No hay más que hablar. En el fútbol siempre hay revancha y tenemos que ser positivos y sacar el mejor provecho de esta copa. Hicimos un gran torneo. No es fácil ganar la Copa América y lo hicimos de la mejor manera», sentenció.

Chile jugará frente a Argentina para disputar por el tercer lugar el día sábado a las 2:00 pm. (hora peruana).