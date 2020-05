Médicos denuncian les dieron mascarillas engrapadas y sin registro sanitario

“En algún momento todos nos vamos a contagiar. En estos tiempos donde se necesita proteger a la población y que haya actos de corrupción, es inaudito”

La decana del Colegio Médico de Huánuco, Darly del Carpio, denunció que la Dirección Regional de Salud entregó mascarillas con ligas engrapadas y sin registro sanitario al personal asistencial, como si fueran las N95.

También indicó que hasta el momento no les entregan todos los implementos de bioseguridad, como trajes descartables, pese a que ya son 14 los médicos que se contagiaron con la COVID-19, al atender pacientes infectados.

“En algún momento todos nos vamos a contagiar. En estos tiempos donde se necesita proteger a la población y que haya actos de corrupción, es inaudito”, fustigó Carpio.

Del Carpio contó que los médicos deben usar las mascarillas hasta por 15 días, pese a que lo recomendado es tres horas. En los próximos días se reunirá con representantes de EsSalud y del Ministerio de Salud para exigir que se les realicen pruebas rápidas y moleculares, cada semana.

“Soy cirujana y he operado a pacientes COVID-19, en el hospital de EsSalud y puedo decir que es hasta 10 veces más complicado que tratar a un paciente con una enfermedad común. En cualquier momento vamos a ser aislados en nuestras casas y no vamos a recibir nada”, indicó la decana.

Como se sabes, el hospital de contingencia Hermilio Valdizan gastó más de 38 000 soles en comprar mascarillas que no cuentan con certificación. Cada una costó S/25.50