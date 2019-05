Mejora organización de la etapa provincial

Cerro de Pasco.- En comparación al certamen de 2018, al que se le bautizó como Copa Vigencia de Poder, esta versión de 2019 está mejor organizada, ya no cometieron las aberraciones del año pasado; definitivamente las críticas constructivas valen, es por demás que los mandamases del futbol se arañen y se sientan ofendidos y maltraten a los periodistas que solo les hacen ver sus errores; al fin esto ya fue, borrón y cuenta nueva. Seguiremos atentos a los acontecimientos, lo cortés no quita lo valiente.

Programa de la última fecha

Domingo 26 de mayo

Grupo A: en Milpo: 1:15 Sport Boys de Ticlacayan vs Hidro Candelaria.- 3:15 Juventud San Juan de Milpo vs Estrella Roja

Grupo B: en Yanapampa: 1:15 Unión Pasco vs San Antonio.- 3:15 Asociación Ecosem vs Gran Familia de Milpo

Grupo C: en Pallanchacra: 1:15 Cultural San Ramón vs Sporting Cristal.- 3:15 Social Pallanchacra vs Columna Pasco

Grupo E: en Villa de Pasco: 1:15 Cultural Sacra Familia vs Municipal de Ticlacayan.- 3:15 Social Villa vs Hospital de Huariaca

Grupo F: en Huayllay: 1:15 Unión Shelby vs Santa Ana de Ragan.- 3:15 Sport Tottenham 9 vs Unión Pallanchacra.

Grupo G: en Ninacaca: 1:15 Alianza Quiparacra vs Municipal de Vicco.- 3:15 Social Ninacaca vs Municipal de Agomarca

Grupo H: en Quiparacra: 1:15 Carhuaz de Carhuamayo vs Unión Cristal.- 3:15 Deportivo Castañeda vs Social Inca de Paucartambo

Grupo I: en Socorro: 1:15 Unión Junipalca vs Mariscal Sucre de Aco.- 3:15 Córdova de Socorro vs Sport Espinoza de Ranyac.