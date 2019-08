Messi sancionado tres meses y multado

El capitán de la selección argentina fue sancionado con tres meses de inhabilitación con su selección y a pagar una mult de US$ 50 mil, por la Conmebol, por sus declaraciones contra el ente futbolístico sudamericano tras finalizar el partido Chile–Argentina por el tercer lugar de la Copa América Brasil 2019.

En ese partido Messi y Medel sostuvieron una pelea luego de chocar ambos, lo que fue motivo para que el árbitro los expulse.

Al final del partido el atacante argentino dijo: “No fui (a la entrega de medallas) por un poco de todo. No quería ser parte de esta corrupción, fue una falta de respeto. Repito, lo de la corrupción, no se permite que la gente disfrute del fútbol. Quizá esto fue mandado, me pasaron una factura”.

Messi aún no se ha pronunciado respecto a la sanción que le impusieron.