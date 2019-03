Miguel Grau goleó al otro puntero es único líder

El marcador de 6-2 a favor de los grauinos grafica la absoluta superioridad sobre Los Ángeles y se justifica el triunfo de este equipo azulgrana que también es auspiciado por la UDH, con lo que quedó como líder absoluto del torneo con 9 puntos producto de tres triunfos en tres partidos, de paso se alza como candidato al título pese a que aún es temprano para hacer una apreciación similar, pero habiendo observado a los 11 equipos participantes, parece que es el más fuerte.

Ayer se enfrentaba al otro puntero y se creía que Los Ángeles le iba a hacer la pelea, pero no fue así porque desde el pitazo inicial, Grau no halló oposición a su propuesta y rápidamente puso cifras a su mejor desempeño, para terminar la primera etapa 4-1 que no dejaba dudas. A los 6’ Hualpa y a los 9’ Porras pusieron los dos primeros, a los 21’ Salazar descontó, pero un minutos después Advíncula con un golazo desde fuera del área puso las cosas en su lugar y a los 38’ de nuevo Advíncula anotó el cuarto. En la segunda fracción los grauinos desperdiciaron una gran cantidad de ocasiones, y más bien Salazar anotó el segundo de Los Ángeles y Porras a los 35’ y Bernales a los 37’ cerraron la cuenta.