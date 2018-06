Minedu declara ilegal huelga docente

by Ahora

Pese a que el Ministerio de Educación declaró ilegal la huelga de docentes, los miembros del Suter Huánuco continuarán con la medida de fuerza.

El Minedu publicó ayer la resolución n.° 157-2018 que declara ilegal la huelga nacional indefinida de los docentes en diversas regiones porque la organización no comunicó la declaración de huelga a la instancia de gestión educativa descentralizada, porque se realiza la huelga pese a haber sido declarada improcedente y por interrumpir la prestación del servicio educativo.

Los docentes agrupados en el Suter Huánuco cumplieron ayer el tercer día de huelga. Decenas de profesores de Yarowilca, Pachitea, Ambo y Huánuco marcharon por las calles.

El secretario general, Yim Collazos Neira, aseguró que a medida que pasan los días más docentes se irán sumando a la protesta. Pero el Minedu informó que solo el 5 % de maestros acata la huelga a nivel nacional.

Collazos señaló que no temen la resolución del Minedu. “Salimos a las calles porque tenemos derecho a huelga”, indicó.

Dijo que la agenda principal de su protesta es la defensa de las escuelas públicas y contra la privatización de la educación. Pero no demostró cómo el Estado pretende privatizar la educación. Alegó que será a través de las Asociaciones Público-Privadas cuando el Estado por esta modalidad construye solo infraestructura.

Lo que incomoda a los docentes son las vacaciones escolares trimestrales implementadas con las redes educativas, en ese tiempo los docentes deben capacitarse para mejorar la enseñanza.

De continuar la huelga afectará el logro de aprendizajes en nuestros escolares, pero para Collazos eso es un costo de la lucha de los docentes.