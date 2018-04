Los consejeros de la Comisión de Recursos Naturales constataron la contaminación minera de Raura en la cabecera de cuenca del Marañón donde la minera desapareció otra laguna, según informó la consejera Nitzhy Orneta Cabello.

Cada vez que se evidencia la contaminación, la minera Raura sale a los medios de comunicación para afirmar que sus emisiones están dentro de los límites permitidos. Para la consejera la realidad es otra pues hay suficiente evidencia de la alarmante contaminación de la minera en la cadena de lagunas de Cauri. Señaló que constataron que Raura desapareció otra laguna y en el terreno hay maquinaria operando. “En los próximos años quizás los relaves terminen contaminado toda la cadena de lagunas”, afirmó.

La comisión se reunió con las autoridades y pobladores de Cauri y visitó la zona de operación de Raura. Orneta señaló que por la contaminación la población ya no puede pescar truchas porque ya no son aptas para el consumo humano.

Los consejeros también llegaron hasta los vestigios del centro poblado de Nueva Raura que fue desaparecida por acción de la minera. “Se dieron el capricho de eliminar una comunidad entera, con su institución educativa y el establecimiento de salud”, recordó.

Más de 50 años Raura opera y contamina la zona, son décadas que la población lucha contra los grandes intereses económicos que representa Raura, agregó.

Afirmó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió 78 informes técnicos que evidencian la contaminación minera de Raura cuyas emisiones van más allá del margen ambiental permitido. “Desaparecieron lagunas, Raura opera dentro de una laguna que ya se secó, son grandes grupos económicos que dañan nuestros recursos hídricos, no podemos permitirlo”, señaló.

La consejera señaló que la cabecera de cuenca del Pachitea también es amenazada por la minería. Por ello adelantó que desde el Consejo Regional se promoverá la protección de las cabeceras de cuenca de la región Huánuco.

“Al amparo de la Ley de Recursos Hídricos que reconoce como zona ambientalmente vulnerable a las cabeceras de cuenca, se va a generar una reunión para sacar una ley que ampare y proteja las cabeceras de cuenca declarando como zona de reserva y prohibiendo los vertimientos contaminantes de cualquier índole”, adelantó.