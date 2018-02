Solo promesas fueron los anuncios que realizó el exministro de Salud Fernando D’Alessio de la adquisición de equipos biomédicos para el hospital Hermilio Valdizán. Tras dejar el portafolio, el Ministerio de Salud no ha respondido si cumplirá con lo ofrecido por el entonces ministro que visitó el nosocomio en 2017.

Hace 15 días la Dirección del hospital envió un documento al Minsa reiterando que cumpla lo ofrecido por el exministro con la esperanza que se honre la promesa, pero hasta la fecha el actual ministro Abel Salinas no responde el documento.

“Sólo fueron palabras para la población, pero nada concreto”, señaló el director del nosocomio, Heriberto Hidalgo.

D’Alessio ofreció equipos de hemodiálisis porque el hospital sólo tiene 2 que funcionan y 3 inoperativos. Los equipos son insuficientes frente a la demanda de pacientes que tiene el hospital.

Hidalgo mantiene la esperanza de que el actual ministro escuche el pedido porque se necesitan los equipos, pero por falta de recursos no puede comprarlo el hospital.