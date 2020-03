Mis veinte años en el diario AHORA

Por César Caldas Caballero

El 10 de marzo este diario celebró 25 años de publicación y circulación ininterrumpida en el departamento de Huánuco. Sea esta ocasión, para expresar a título personal al Prof. Julio Trujillo Pazos y a su familia, mi sincero saludo y felicitación por esta fecha trascendental, que marca un hito en la historia del periodismo huanuqueño. Haber llegado a los 25 años, Bodas de Plata, como el medio de comunicación líder y referente de la prensa de este departamento es un mérito digno de resaltar.

Para quien escribe esta nota es motivo de satisfacción formar parte de esta familia, en la que vengo desempeñándome como periodista en la sección deportes, hace ya veinte años.

En enero de 1999 me incorporé al diario invitado por Julio Trujillo para redactar informaciones deportivas. Para mí fue un gran reto, porque aparte de publicar artículos de manera aislada en diversas revistas y periódicos, no había hecho prensa escrita. Había que recurrir a las fuentes, recabar datos, hacer entrevistas y volcar todo lo recopilado en notas, tratando cada tema con seriedad, veracidad y lo más objetivamente posible. Felizmente al principio el diario tenía solo una y después dos páginas deportivas y no era tanta la carga que tenía que soportar; además, trabajaba con mi amigo Yuri Valdivieso Cubillus en las misma tarea, aunque poco después él se retiró y quedé solo a cargo. Salí airoso por la experiencia acumulada en años de periodismo radial y por los conocimientos que adquirí mucho antes, cuando siendo estudiante universitario de mi carrera de ingeniero, hice un curso taller de periodismo durante un año en una universidad de Lima, donde aprendí de manera práctica a recopilar información, hacer entrevistas, redactar, producir programas televisivos y radiales, cubrir conferencias de prensa, practicar diversos tipos de prensa, porque cada uno tiene su propio campo de acción y su propio léxico que en la práctica llamamos argot. Esos conocimientos los puse en práctica en el diario y poco a poco me fui acostumbrando a la rutina.

Al poco tiempo, ante el éxito de la página deportiva y a pedido de los lectores de ampliar la sección deportes, la dirección decidió hacer un suplemento diario de cuatro páginas, que para mí fue un nuevo desafío porque el trabajo se duplicaba, tenía que recopilar el doble de informaciones. Se consideraba que en una ciudad tan chica como Huánuco no había tanta actividad deportiva, que aparte del fútbol, voleibol y básquetbol en menor grado, otros deportes se realizaban de manera restringida o esporádica. También superé este nuevo desafío y el suplemento Ahora Deportes se publicó con sus cuatro páginas durante 15 años, porque en 2018, al entrar en funcionamiento la impresora rotativa industrial automática que adquirió el diario, obligó a reducir el tamaño y a cambiar el formato, y la sección deportiva tuvo que reducirse a tres páginas, como se publica actualmente.

Durante estos veinte años tuve buenas y malas experiencias, lo cual es normal, tuve anécdotas simpáticas e ingratas, fui testigo de acontecimientos deportivos y triunfos que pusieron muy en alto el nombre de Huánuco en el consenso nacional e internacional, que a través de Ahora Deportes se conocieron y destacaron, y en sus páginas quedaron impresas para la posteridad como un homenaje a quienes protagonizaron aquellas hazañas. Son muchas y mencionar a todas en este artículo sería muy largo y de repente se nos pasa alguna, pero en otro artículo que estamos preparando, nos será grato mencionarlos para que se enteren los que no lo saben o para que a las nuevas generaciones que no se enteraron les sirva como estímulo y ejemplo para superarlas

Solo quiero acabar este artículo deseando que el diario AHORA crezca más, siga consolidándose, se mantenga por mucho tiempo más como líder de la información y como referente y guía para los competidores a quienes respetamos.