Misión muy difícil para León en Pucallpa

Con la misión de ganar obligatoriamente a un rival que también está en la pelea por agarrar un cupo para el repechaje, León de Huánuco se presentará mañana domingo en Pucallpa ante el Colegio Comercio, en su última oportunidad de seguir con chance de jugar el repechaje.

León viaja en medio de problemas de no tener elementos del mismo nivel, de tener un plantel reducido, lleno de lesionados y diezmado físicamente por el esfuerzo de haber jugado dos partidos en tres días, y no solo enfrentará al rival que ya será difícil, sino que tendrá que luchar contra las adversidades del clima, del campo sintético y contra un rival que se fue resentido después del partido de ida y se fue jurando que se vengaría porque se sintieron víctimas de abuso, y porque su reclamo no surtió efecto por presunta actuación irregular de algunos jugadores.

Para avanzar, los cremas no solo deben vencer mañana al Comercio, sino también ganar en la última fecha al Municipal de Yanahuanca, equipo que está colándose en el grupo de los 8 primeros y que tiene buenas posibilidades de conseguirlo, ya que mañana juega de local ante el subcampeón de Junín.

En todo caso, el mismo domingo León ya sabrá su situación para lo que queda de la Copa Perú.