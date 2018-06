Mito Ramos, rumbo al V Festival Internacional de Quenistas Xalapa 2018

by Ahora

El cantautor huanuqueño Mito Ramos participará en el V Festival Internacional de Quenistas Xalapa (México) 2018, que se llevará a cabo del 21 al 24 de junio y que reunirá a los mejores intérpretes de quena del mundo y artistas destacados.

El artista huanuqueño participará en el festival los días 21 y 24, fechas de la inauguración y clausura, respectivamente, para interpretar “El cóndor pasa”, en la versión huanuqueña, con la letra de David Machuca.

Aún en Huánuco y con las maletas listas para partir hacia México, Mito Ramos nos brindó una entretenida entrevista, que compartimos con ustedes:

¿Cómo nace la

propuesta para participar en el festival?

Primero le llegó la invitación al vientista Julio Ramírez del grupo Yawar. Él les comenta que tenía amistad conmigo y que había grabado algunos discos con Pata Amarilla y ellos, al evaluarlo, le preguntan a Julio si yo podría representar a Perú como cantante. Yo acepté encantado. Siempre he tenido ese deseo de llevar mi música fuera de las fronteras. No me he presentado en otros países más lejanos, pero a raíz de esta invitación, se han abierto presentaciones en tres países a los que voy a ir este año, Dios mediante.

Con toda la trayectoria artística que tienes, ¿Quién es Mito Ramos?

Mito Ramos es un huanuqueño cuya profesión y oficio principal es dedicarse a la música, soy un contador público. Vivo en el mismo barrio en el que crecí desde que era niño. Soy muy feliz de vivir en Huánuco, lo único que me agrada de la vida es compartir con todas las personas que quieran escucharme y si puedo servir en algo obviamente que lo voy a hacer.

En el camino, mientras visitamos el lugar que mayores recuerdos

gratos le trae, algo

nostálgico nos cuenta los momentos imborrables de su infancia.

Mis recuerdos de niñez, mis hermanos que están presentes, mis padres siempre tan extraordinarios, mi barrio y mis amigos que hoy ya no están y que, a veces, cuando salgo a la puerta de mi casa me entristezco al ver cómo ha cambiado Huánuco. Todos mis amigos ya no están acá y a veces los extraño, al igual que a quienes tuvieron que ver con mi infancia, mis abuelos Máximo y Virginia, Fausto y Arcilia, son las personas a las que estoy seguro algún día voy a volver a abrazar.

Al subir a un escenario recibes el cariño del

público. ¿Cuál es el

escenario del que más gratos recuerdos tienes?

Todos los escenarios son especiales, cada uno tiene una historia y un recuerdo especial, al público lo respeto muchísimo.

Pero quizá, la vez que canté con más emoción en mi vida fue hace algunos años en el lecho de una chica que estaba enferma, que me quería escuchar y sus amigas se contactaron conmigo. Cuando fui a cantar estaba postrada en su cama, no podía moverse y ahí le cante con toda mi alma, a una persona que me decía que me conocía desde que yo era muy niño, yo no la recordaba. Ella falleció. Fue la vez que canté con todo el corazón para alguien a quien de verdad en un par de minutos llegue a querer mucho.

En el trayecto recuerda sus pasos por el rock, la música tradicional

huanuqueña, los valses y otros géneros.

Preguntamos ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su trayectoria

artística?

No les voy a mentir, cuando empecé a cantar era muy niño y soñaba con ser cantante. Cuando empecé a crecer, vi que el mercado era difícil y vi todas las limitaciones. Nunca en mi vida pensé que yo podría cantar y que la gente me pudiera escuchar en serio. Me sorprende que haya gente en otros países y en otros continentes que me llamen y que me inviten a llevar mi música más allá de las fronteras.

No ha alimentado mi ego, ni mi soberbia, pero si me ha sorprendido, en verdad no esperaba eso, estoy agradecido con la vida, con Dios y con todos ustedes porque hacen que mi vida sea gratificante.

Mito, como dice uno de tus temas “Nos

quedaremos en silencio viéndote partir”,

esperando buenas nuevas.

Yo voy a cantar, doy lo mejor y cuando salgo de Huánuco lo único que intento es representarlos de la mejor manera, mi esfuerzo y el esfuerzo de todo el equipo siempre ha sido que quede bien nuestra ciudad. Porque Huánuco es la ciudad en la que nací, a la que me debo y a la que amo. Seguramente ya van a tener noticias en cuanto esté allá.

Mito aún recuerda su infancia con melancolía, coge su guitarra para

entonar una de sus nuevas composiciones. ¿Qué “cambios” quiere Mito Ramos para Huánuco?

La tugurización del parque automotor es realmente increíble, la basura, la delincuencia, la inseguridad han afeado Huánuco. Eso no depende de las autoridades, si no de los ciudadanos que vivimos aquí. Por lo tanto lo único que yo quisiera cambiar es la idea, la mentalidad de un gran porcentaje de nuestra población, que cree que si boto basura en la calle, si pateo un perro, si ensucio la calle, lo tiene que limpiar la municipalidad.

Cuando empecemos a pensar que todo lo que hacemos contribuye al bienestar, a formar una sociedad mejor, recién nos daremos cuenta que el cambio está en nosotros. Ojalá en algún momento nuestros paisanos y los foráneos que viven en Huánuco podamos apuntar a vivir en una mejor sociedad, ello significa que el cambio debe empezar por nosotros mismos.

En el malecón Daniel Alomía Robles culmina la entrevista, lugar donde nuestro artista, de pequeño, jugaba junto a sus amigos del barrio “Los Paltos”, que hoy ya no están. El lugar donde desde pequeño soñó con ser cantante y hoy retorna para volver a soñar y llevar su música a todo el mundo.