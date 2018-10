Moción de censura debe llamar a reflexión

Para el legislador Carlos Bruce, de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso constituye un fuerte llamado de atención por la forma cómo se está conduciendo.

“El hecho de que se realice una sesión para analizar una moción de censura, más allá de si se reúnen o no los votos, es un llamado de atención que debe invitar a la reflexión”, declaró, a la vez que refirió que toda Mesa Directiva puede presentar errores en su conducción, pero depende de sus integrantes corregirlos y encaminar una buena gestión.

Para Bruce, es sumamente difícil que se reúnan los votos necesarios para que proceda la censura de Daniel Salaverry y su Mesa Directiva este lunes.

“Creo que no va a haber sorpresas. Obviamente no se tienen los votos para ir a la censura, matemáticamente es muy difícil, pues Fuerza Popular tiene una mayoría significativa”, manifestó el congresista.

Su bancada, dijo, se reunirá el lunes a primera hora para tomar una decisión al respecto.

El pleno del Congreso se reunirá este lunes para tratar la moción de orden del día que propone la censura del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y su Mesa Directiva.

La moción fue presentada por la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, luego de que se pusiera en debate en el pleno del último jueves la ley que permite la libertad vigilada para los adultos mayores.