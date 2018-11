Modric elegido mejor jugador del mundo en 2018

El volante del Real Madrid Luka Modric ha sido elegido como el mejor jugador del mundo de 2018 por el portal de fútbol Goal en su lista anual Goal 50, superando a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

Desde que Wesley Sneijder encabezo esta lista en el año 2010, ningún jugador que no fueran Cristiano Ronaldo o Lionel Messi había logrado situarse posteriormente en lo alto de la clasificación que cuenta con los nombres de los 50 mejores futbolistas del mundo.

“Estoy muy feliz de recibir este premio. Me gustaría agradecer a todos los que han votado por mí. Es un honor recibirlo y continuar en esta línea con estos dos grandes. Ganar después de estos dos me hace muy feliz. Es un honor para mí”, declaró Modric tras recibir el premio.

El croata, que viene de ganar el premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA y el The Best se sitúa como uno de los principales favoritos para proclamarse también campeón del Balón de Oro 2018.