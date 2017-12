Una humilde mujer durmió una noche con el cadáver de su esposo, sin saber qué hacer con. El insólito caso ocurrió el último 26 de diciembre en la vivienda ubicada en el pasaje Ayancocha n.º 153. Ena Bertila Igarza Tumbay (60) explicó que su esposo Fortunato Vega Roberto (75), padecía de diversas enfermedades propias de su edad y desde hace varios meses ya no comía, ni caminaba, se le veía muy decaído, hasta que en la noche del 26 falleció sin que ella pudiera hacer algo y tampoco supo cómo reaccionar ante el fatal desenlace. “Al verlo muerto le puse algodón en la boca, nariz y oídos, luego salí a la calle a caminar, llegue hasta el cementerio donde me puse a llorar, después retorné a mi casa y me puse a ver televisión, dí de comer a mis animales y me dormí”, dijo la sexagenaria quien detalló también que había ido a comprar alimentos para sus animales y al retornar lo encontró muerto.

Indicó que se dedica a recolectar envases de plástico y recién al día siguiente, sin saber qué hacer con el cuerpo por falta de dinero, acudió al centro de salud Aparicio Pomares para pedir que el SIS cubra el sepelio del compañero con quien vivió 33 años; ahí recién le orientaron que tenía que dar cuenta a la policía para realizar el levantamiento del cadáver. Esta diligencia la realizaron policías de la comisaría de Huánuco y un fiscal, quienes realizaron el levantamiento del cadáver, luego lo trasladaron a la morgue para que se practique la necropsia de ley. Después se realizó el velatorio y le dieron la cristiana sepultura.