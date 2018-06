Mujer fue atacada con cuchillo por expareja de su conviviente

Una mujer fue atacada con un cuchillo por la expareja de su conviviente quien la acusa de quitarle a su esposo. La agraviada de iniciales E. C. E. (37) refirió que el salvaje ataque ocurrió cuando acudió a su chacra a cortar panca para vender y la iracunda mujer, identificada como María Antonieta, la interceptó y la golpeó.

“La señora se me acercó, me amenazó diciéndome “Te tenía hambre, ahora te voy a matar” y en una de sus manos llevaba un cuchillo y en la otra una piedra y me golpeó en la frente a la altura de la ceja y con el cuchillo me cortó en diversas partes del cuerpo”, afirmó la agraviada a la policía.

La mujer terminó con la ceja cortada, y heridas en los brazos, además de hematomas en diversas partes del cuerpo, producto de las patadas y puñetes que recibió de la iracunda mujer.

La agraviada denunció la agresión en la comisaría de Amarilis, cuyos agentes investigan para establecer la responsabilidad de la agresora.