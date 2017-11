Una mujer fue hallada sin vida, con signos de haber sido ahogada por manos ajenas que habrían utilizado piedras de gran tamaño para sumergirla en las aguas del río. El execrable hecho ocurrió en el centro poblado de Huatuna comprensión del distrito de Panao, en la provincia de Pachitea.

Aparentemente, el horrendo crimen de la agricultora Honorata Aquino Crisóstomo (48) se descubrió cuando su hermano que desde el martes último la buscó intensamente sospechando que algo malo le había pasado, al percatarse que no se encontraba en su vivienda. “Su hermano que vive cerca, se dio cuenta que Honorata no estaba en su casa, porque no sacaba a sus animales a pastar y estos