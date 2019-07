Municipal de Agomarca sin entrenador

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- Ni bien terminaron los cotejos definitorios, comenzaron las dificultades. Luego de la premiación y del agasajo, el técnico del Municipal de Agomarca, Humberto Pari Cahuana, campeón de Pasco, renunció al cargo. Se veía venir, Humberto Pari no quedó contento con su equipo.

Pese a que ganó por 4-1 refirió: “con estos jugadores no voy a ninguna parte, tengo que cambiar hasta 10 elementos, si la directiva no me concede no tengo nada que hacer aquí”, señaló.

Y así fue, el presidente Pomachagua no le aceptó y el cuadro paucartambino se quedó sin DT. Ahora están en apuros buscando un técnico, los tres jugadores que llegaron de León de Huánuco, Carlos Aliaga, Víctor Giménez y Michel Ruiz quedaron desairados.

Este domingo debe afrontar su primer compromiso ante la Academia Pepe de Izcosacin, pretenden jugar en el estadio Los Príncipes de Haullamayo, pero este no tiene malla olímpica, de todas maneras tendrán que hacerlo en el estadio DAC.