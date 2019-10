Municipal de Aguaytía baja a Segunda División

Por no presentarse a jugar su partido en Iquitos en la última fecha de la fase de grupos de la etapa nacional de la Copa Perú, aduciendo problemas económicos, será sancionado drásticamente según lo establecido en el reglamento. Deportivamente, lo han declarado perdedor por walk over y le han restado tres puntos de su haber, asimismo pierde la categoría debiendo bajar a la categoría inmediata inferior, es decir a la Segunda División de su liga de origen y si no hay Segunda División deberá descansar dos años para volver a Primera División, lo que significa que prácticamente el club desaparecerá.

También le aplican una multa de 2 UIT y le aplicarán una sanción por daños y perjuicios al equipo rival, ya que al no presentarse el local dejó de percibir ingresos por venta de entradas. En este caso, no podrá participar en ningún campeonato oficial mientras no paga estos conceptos.