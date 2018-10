Municipal en espera de la programación

El Municipal de Yanahuanca no descuida sus entrenamientos y se encuentra concentrado en su sede en espera de jugar el repechaje, ya sea con el Garcilaso, rival que le toca según la tabla de posiciones, o cualquier otro que le toque luego de los reclamos que resuelva la comisión de justicia. Según el técnico Humberto Pari, él preferiría jugar primero de visitante para asegurar por lo menos el empate, para después de local en Cerro de Pasco, con todo a su favor, concretar la clasificación a los octavos. Asimismo expresa su preocupación al no saber si jugará primero de local o visitante, porque tendría que planificar su partido según esa circunstancia. Añadió que perjudica al equipo no jugar porque pierde ritmo y continuidad, que a la hora de los partidos es un factor que puede determinar el resultado.

En todo caso, señaló que el cuadro edil viene trabajando intensamente, jugando partidos de práctica y algunos amistosos con equipos de la zona para mantenerse en ritmo de competencia. “Sea cual fuere el rival, saldremos a ganar y no seremos rival fácil para nadie”, señaló