Municipal sin plata para partido de vuelta

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- El Municipal de Yanahuanca luego de ganar por 3 a 0 al Laure Sur, se prepara para viajar a Chancay para el cotejo de vuelta a disputarse en el estadio Rómulo Shaw Cisneros mañana miércoles 24.

Hay que indicar que al cuadro edil lo azota una grave crisis económica, que reventó después del tope cuando hubo un encontronazo entre dirigentes y jugadores, llegando a agredirse verbalmente. Es muy serio el apuro económico porque los jugadores estas impagos varios meses; el propio técnico Humberto Pari refirió a los medios de comunicación que si no les arreglan no viajarán a Chancay.

Los dirigentes se quejan de los exagerados descuentos de la LDFP, por ejemplo la última taquilla arrojó un ingreso bruto de cerca de S/40 mil, pero para el club quedó menos de S/20 mil; que no les alcanza para mantener al equipo en Cerro de Pasco, mucho menos para solventar el viaje, además deben sueldos. El club está tratando de capear el temporal y dicen que todas maneras el miércoles estarán en el estadio chancayano, ojalá con la plantilla completa.

Sin bien es cierto que el 3 a 0 es respetable, pero los jugadores bajan su nivel en el llano, aunque se confía en la calidad técnica de Ramiro Moscoso, Carlos Aliaga y de los hermanos Ramos, y en la sapiencia del técnico Humberto Pari.