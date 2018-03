Las 83 municipalidades provinciales y distritales que funcionan en el ámbito del departamento de Huánuco, incluidas las últimas cinco que comenzaron a funcionar el 1 de enero de 2018, no cuentan con almacenes de Defensa Civil, a los que están obligados a implementar para atender casos de emergencias, aseveró el director de la oficina de Defensa Nacional, Portugal Roberto Fano Malpartida. Solo la Municipalidad Provincial de Huánuco cuenta con un pequeño stock, que no puede considerarse un almacén de ayuda humanitaria para casos de emergencias y desastres.

Recordó que un almacén de Defensa Civil debe contar con un stock en el que se encuentren organizados los bienes de ayuda humanitaria como herramientas, combustibles, camas portátiles, colchones, frazadas; bienes de ayuda inmediata como agua y menaje, entre otros. Lamentablemente solo la Oficina Regional lo cuenta, pero ello no significa que las municipalidades dejen de lado su responsabilidad, ya que por ley están obligadas a tener almacenes para atender a su población en primera instancia, en primer lugar las distritales, luego las provinciales y recién en tercera instancia le corresponde al nivel regional.

Pocas emergencias

Asimismo afirmó que en la presente temporada de lluvias no se presentaron muchos casos de emergencia como ha sucedido en años anteriores, aunque se debe continuar en alerta porque aún no culminar esta estación que en marzo se caracteriza por lluvias intensas. Por ello la necesidad de contar con almacenes en cada municipalidad.