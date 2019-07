Natación escolar sin fecha ni sede

Por la ola de intenso frío que se produjo en la ciudad de Huancayo durante la realización de la etapa macrorregional de los Juegos Escolares, la única competencia que no se llevó a cabo fue la de natación.

La comisión organizadora vio por conveniente suspender las pruebas y buscar otro escenario a fin de no poner en riesgo la integridad física de los nadadores escolares.

Hasta la fecha, los organizadores de la etapa macrorregional no han decidido la sede ni las fechas en las que se realizarían las competencias. En una primera ocasión, a propuesta de la delegación huanuqueña, que siempre es la que clasifica a la mayoría de sus nadadores a la etapa nacional, se ofreció a organizarla en nuestra ciudad y en Tingo María, pero los huancaínos no quieren que esta situación continúe y quieren llevar el evento a la provincia de Chanchamayo, aunque esto está sujeto a que Lima lo apruebe. Tampoco se sabe cuándo serán las pruebas y en todo caso sería después de los Juegos Panamericanos. Mientras tanto, los huanuqueños siguen entrenando con la misma intensidad para no perder ritmo.