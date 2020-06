Niegan atención médica a madre e hijos sospechosos de portar COVID-19

Una madre de familia y sus dos hijos, de 8 y 5 años, llegaron hasta el centro de salud Aparicio Pomares buscando atención médica por sentir síntomas de COVID-19, pero no fueron atendidos porque dicho centro de salud adujo no tener pruebas rápidas.

“Hace dos horas estoy suplicando atención. Mis hijos y yo tenemos fiebre y vómitos. Ayer mi esposo dio positivo en COVID-19 en el centro de salud Las Moras”, informó.

La desesperada madre comentó que hace 10 días su esposo se habría contagiado de COVID-19 cuando visitaba a los restaurantes para elaborar sus planes de vigilancia sanitaria. “En Las Moras no me quisieron atender. El personal dijo que yo pertenezco a Aparicio Pomares, pero aquí tampoco me atienden”, detalló.