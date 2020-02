Niegan matrícula a alumnos discapacitados

La Defensoría del Pueblo recibió a madres y padres de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas, a quienes se les ha negado la matrícula por su condición aduciendo, en muchos casos, que no hay vacantes, no hay infraestructura accesible, no pueden hacer adaptaciones u otorgar ajustes razonables, a pesar de que la Política de Educación Inclusiva se aprobó en 2013.

En el caso de las instituciones educativas privadas, las madres y padres de familia manifestaron que estas exigen la contratación de personas de apoyo durante las clases o el pago de una doble pensión.

En estos casos, Indecopi tiene la obligación de supervisar que los colegios privados no hagan cobros adicionales asociados a la condición de discapacidad u otra necesidad educativa.