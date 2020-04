Niña que dice fue revelada por Dios advierte que nadie debe salir de su casa este martes 21 porque morirá

En el Facebook, Instagram, Twitter se ha vuelto viral el video de una niña de 10 años, en donde asegura que habló con Dios y este le advirtió que no salga de su casa el martes 21 de abril, y que todo aquel vaya a la calle morirá de manera instantánea. La niña indicó que revela al mundo la advertencia divina porque Dios le dio la autorización para hacerlo. Así se lee en el diario “Trome”.

«Yo siento algo en mi corazón, así como si algo me diría que quiero ir después del almuerzo, después de la cena, así algo siento. Allí aparecen dos ángeles así con su armadura en la puerta, color blanco. Eli es un ángel, puro, blanco, que me dijo: “¿Tú eres Maricielo?”. Yo respondí: “Sí, soy yo”. Entonces me dijo: “Vamos a ver al señor”.

“El martes 21 va a haber esa enfermedad y él (Dios) me dijo que sí y que no salgan de su casa, y yo le dije si tenía permiso de hablar a mis familiares, al mundo y me dijo que sí puedo, pero si ellos no quieren escuchar, entonces ellos verán. Entonces los que no hacen caso, esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera. Los que estén afuera no se van a infectar, de inmediato van a morir«, contó la niña en Radio Sauce 99.7 FM, de San Martín.

En dicha trasmisión radial la niña confirmó que Dios le autorizo hacer la revelación. «Yo les digo que no salgan de su casa el día martes porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus y que les va a agarrar la muerte y de inmediato. Yo no más les digo que no salgan de su casa”, advirtió.