Increíble pero cierto, en el sistema judicial de Huánuco no hay ningún procesado ni sentenciado por el delito de invasión de terrenos privados o de interés público que se promueven en los distritos de Amarilis, Pillco Marca y las partes altas de la ciudad de Huánuco. El hecho fue confirmado por el presidente de la CSDJ de Huánuco, César González Aguirre.

Explicó que esta situación se presenta porque no hay expedientes de acusación formulados por parte de los integrantes del Distrito Fiscal Huánuco del Ministerio Público.

Al respecto, se debe recordar que el fundo San Roque, un terreno privado que tiene sus documentos debidamente saneados legalmente, ha sufrido 29 invasiones promovidas la mayoría de ellas por integrantes de la Asociación Civil Provivienda Luz de Nueva Esperanza, y el resultado fue la afectación a las áreas agrícolas que terminaron destruidas, así como a sus cercos perimétricos.

Las 29 veces fueron desalojados con mandato judicial, pero lo sorprendente es que no hay personas denunciadas por el delito, a pesar que son los mismos de siempre, según han referido los allegados al fundo San Roque.

Otras invasiones

Asimismo, se desconoce el estado de investigaciones fiscales que pudiesen existir por las invasiones de terrenos de interés público que se producen en las partes altas de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, las cuales se producen en zona de alto riesgo, que fueron constatadas por la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de Defensa Civil de la provincia de Huánuco y que según las normas legales en vigencia están prohibidas y penalizadas.

En estos casos, tampoco se conoce que promotores de las invasiones se encuentren identificados, investigados y procesados judicialmente, a pesar del grave problema que ponen en riesgo a miles de pobladores que viven en las partes altas de las ciudades y que serían directamente afectados con deslizamientos de tierra y rocas a las viviendas o transeúntes.