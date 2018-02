Los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Huánuco (CCONNA) demandaron a la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca y al gobernador Rubén Alva, atención a los problemas que les afectan como la violencia sexual, trata de personas, violencia familiar, drogadicción y alcoholismo.

Los niños de los CCONNA de Santa María del Valle, Chaglla, Pillco Marca, Puerto Inca, expusieron sus problemas ante las autoridades y plantearon soluciones. Pidieron que las autoridades continúen los proyectos que empiezan porque algunos no los concluyen y eso perjudica la atención del Estado. Evidenciaron por enésima vez los riesgos que representan para ellos los falsos avisos de trabajo mediante los cuales son captados con engaños para ser explotados.

Choquehuanca resaltó las propuestas para resolver la problemática que afecta a los niños. “Ustedes identificaron los cuellos de botella que no dejan avanzar. Hoy me llevo una agenda de trabajo que permitirá trabajar en varios temas”, les dijo.

Más temprano la ministra participó en la sesión descentralizada de la comisión multisectorial encargada de la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2021.