El presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en declaraciones al diario Perú21, negó que se esté sosteniendo en la FIFA para que ninguna acusación que se le ha hecho proceda; aseguró que convocará a elecciones una vez que termine su mandato a fines de 2019, con los estatutos de la Federación ya adecuados a los de la FIFA.

“Las imputaciones que se me atribuyen son falsas, soy inocente. Tenemos un proyecto que incluye la nueva Videna que vamos a inaugurar en marzo, donde tendremos seis canchas de fútbol. No estoy amarrado con la FIFA, tenemos que adecuar nuestros estatutos a los de ella. Es un proceso de democratización que ellos lideran”, expresó.

“Si no se adecúa los estatutos, no se puede llevar a cabo una elección. Eso concluye en 2019 y la FIFA confía en nosotros, hemos probado idoneidad. Quiero terminar las reformas y convocar a elecciones, para que estas sean más democráticas”, añadió.