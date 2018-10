No hay actividad deportiva este fin de semana

La ley establece que por tener que llevarse a cabo elecciones generales, en este caso de elección de alcaldes, regidores, gobernador regional y consejeros, se suspende toda actividad deportiva y de otra índole que comprenda la presencia masiva de público en cualquier lugar, en prevención de incidentes penados. Este dispositivo debe cumplirse durante las 48 horas antes y 24 horas después de la votación. Por esta situación, no habrá actividades deportivas hoy sábado ni mañana domingo, aunque el lunes se reanudarán los diferentes torneos oficiales organizados por las ligas y federaciones.

En nuestra ciudad, aprovechando que este lunes 8 es día feriado, habrá fútbol y otros eventos.

La Liga de Fútbol de Huánuco llevará adelante la quinta fecha del campeonato de ascenso de Segunda División, con seis encuentros que se jugarán a partir de la 9.00 de la mañana en el campo del club Lawn Tennis.

Ese mismo día, en la Plaza Mayor de la ciudad, el IPD Huánuco realizará una celebración por el Día de la Educación Física, con demostraciones, exhibiciones y partidos de apreciación de diversas disciplinas deportivas como atletismo, ajedrez, básquetbol, fútbol, ciclismo, boxeo, gimnasia, karate, judo, tae kown do y otras, a cargo de las academias del IPD Huánuco y de las escuela deportivas y academias privadas. El evento ocupará todo el contorno de la Plaza Mayor y será de 8.00 a 10.00 am, para lo cual se cerrará el tránsito vehicular.