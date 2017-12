El coordinador de la Liga Departamental de Fútbol de Huánuco, Fidel Silva, informó que son solo rumores y especulaciones, respecto a la creación de la Liga Superior de Fútbol de Huánuco, en la cual participarían el León de Huánuco, Alianza Universidad y los clubes que deseen afi liarse. “No hay posibilidades porque no se ha recibido propuestas ni solicitudes. Solo el club Cultural Tarapacá presentó un documento pero se le rechazó porque para la Federación no existe oficialmente, ya que no tiene vigencia de poder ni junta directiva actualizada”, dijo Silva.

Añadió que para el funcionamiento de una liga superior los clubes solicitantes tienen que estar inscritos en los Registros Públicos, en el Renade y tanto su vigencia de poder como sus juntas directivas estar actualizadas e inscritas. “Hasta la fecha ningún club ha cumplido con estos requisitos; este año vamos a ser exigentes con estos requisitos y el club que no los tiene será retirado, no se le permitirá inscribir jugadores ni participar en los campeonatos”, sentenció. Asimismo, para el funcionamiento de una liga superior los clubes deben demostrar solvencia económica a fin de afrontar el campeonato sin inconvenientes, aseguró.