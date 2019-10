“No jugamos el partido completo”

El técnico de la reserva aliancista dijo que el mal tiempo malogró el partido y el comisario lo suspendió luego de jugar un poco más del primer tiempo. Añadió que en condiciones normales se llevaban los 3 puntos, porque jugaron mejor e iban ganando hasta los últimos minutos.

“Si bien estaba lloviendo, comenzamos el partido normalmente, pero al promediar el primer tiempo la lluvia fue más intensa y con granizada, rápidamente el campo se puso blanco y ya no se podía jugar. El comisario ordenó al árbitro que suspenda el partido hasta que pase. Después cuando el tiempo mejoró un poco ordenó que siga pero que solo jueguen 55 minutos, porque el campo estaba muy mal y para no malograrlo más para el otro partido. Nosotros estábamos ganando con gol de Alex Trujillo, pero después por las malas condiciones nos empataron y en último minuto nos voltean.

Yo creo que el equipo jugó bien y si perdimos fue por estas circunstancias, eso les va a servir a los chicos como una valiosa experiencia. Yo he jugado así en Cerro de Pasco y me sirvió de mucho. Sobre el estado físico el equipo respondió bien, los chicos no sufrieron los efectos de la altura ni otra cosa”, dijo el técnico.