No pueden reforzarse para el repechaje

El reglamento de la Copa Perú, autoriza que los equipos se refuercen según sus posibilidades hasta la gran final, a la que se clasificarán los cuatro equipos luego la fase de los cuartos de final.

Sin embargo, en los repechajes los equipos jugarán con los mismos jugadores que actuaron en la primera fase, pero de los octavos de final para adelante, ya no estarán obligados a poner 6 jugadores nacidos en el departamento, sino solo 3 y podrán reforzarse hasta con tres que hayan participado en las fases 1, 2, 3 y 4 de la Etapa Nacional.

No hay información tanto de parte de León de Huánuco como de Alianza UDH si está entre sus planes incorporar refuerzos de aquí en adelante, pero el comando técnico crema manifiesta que tiene un plantel reducido y los pocos suplentes no tienen el mismo nivel que los titulares; mientras que en la tienda azulgrana el técnico expresó que estaba conforme con la plantilla, pero considerando que muchos no han respondido de acuerdo a lo que de ellos esperan, posiblemente traigan refuerzos.

En todo caso tendrán que jugar los repechajes y si clasifican recién podrían pensar en reforzarse.