Daysi Dávila Arana

3ro High School Roosevelt School

Es un tema muy preocupante para la sociedad. Cuando queremos un puesto de trabajo en alguna empresa o redactar un currículo tenemos que mostrar una buena ortografía. Nadie es perfecto en esta vida, todos cometemos errores. Eso no justifica nuestra mala ortografía, que puede crear confusiones, poca claridad y falta de coherencia en la redacción.

Existe una comparación grande en los errores que comete un estudiante universitario cuando escribe un ensayo, pues deja ver que el error más común es el uso de palabras ortográficamente incorrectas y mal escritas.

Cuando escribimos en las redes sociales decimos que no es importante la ortografía. En realidad, sí es un problema serio. Cuando escribimos mal palabras en el chat, la mente cree que esas palabras son correctas. Si escribe “t ezspero ashá en el park el zábado”, si no tomas conciencia, vas a pensar que eso es lo correcto. La ortografía es importante en la vida de los ciudadanos.

La solución es leer libros porque conocemos nuevas palabras; cuáles llevan tilde; cuáles, no. Así obtendremos ideas coherentes. Cuando escribimos debemos prestar atención a lo que hacemos con las palabras. Escribe con calma, sin prisa, porque puedes pasar por alto varias reglas ortográficas. Revisa lo que has escrito, corrige tus errores. Finalmente, cuando escribas por las redes sociales siempre escribe bien para que, en otro momento, no tengas confusiones y muestres buena ortografía.