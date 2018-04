Nuevamente ha sido postergada la licitación de la carretera Huánuco-La Unión. Esta es la novena postergación que se da en el proceso. Realmente no sorprende porque sucedió algo similar con el tramo Oyón-División Cerro de Pasco, cuya licitación fue aplazada una y otra vez; por lo que no deja de ser indignante la forma cómo retrasan el desarrollo de este departamento.

El presidente de la República Martín Vizcarra, como provinciano que es, ha ofrecido descentralizar el país y dar mayor importancia al resto de los departamentos que se encuentran abandonados. Cabe señalar que la gran mayoría de esfuerzos y atenciones siempre son dirigidas hacia al norte del país. Pero, esperemos que de una vez por todas, se dé solución a este grave problema vial que nos aqueja por décadas.

Nuestra colapsada Carretera Central sufrió un nuevo embate como lo informamos en ediciones anteriores. Con las lluvias de la sierra, un potente río Huallaga hizo colapsar un tramo de la vía a la altura de Ambo, dejándonos aislados por unos días. Afortunadamente, la magnitud del problema fue mediana, y con la ayuda de la maquinaria del Gobierno Regional de Huánuco y de Provias, se pudo mitigar ese problema. Pero, mientras no tengamos otras vías alternas por donde movilizarnos y llevar o traer nuestros productos, seguiremos también aplazando nuestro desarrollo.

Ojalá que las nuevas autoridades sean verdaderamente comprometidas con el desarrollo de este departamento, porque potencial nos sobra para ser un atractivo turístico, tanto por nuestra rica cultura, gastronomía, como por nuestro clima. Y para evitar que nos sigan engañando, se debería considerar hacer firmar un contrato de cumplimiento de promesas a las nuevas autoridades, para que cuando no cumplan, seas vacadas.