Nueve municipalidades no presentan informe de rendición de cuentas

Pasco

La Contraloría General de la República advirtió que nueve municipalidades de la región Pasco no cumplieron con presentar el reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia. Al respecto, se informó que en la provincia de Pasco seis municipalidades no han cumplido con presentar a la Contraloría la información; mientras que en la provincia Daniel Alcides Carrión tampoco lo hicieron las tres comunas distritales.

Se debe resaltar que sí han cumplido el Gobierno Regional y las municipalidades provinciales de Daniel A. Carrión y Oxapampa, así como 14 distritos.

La Contraloría advirtió que la ejecución de obras así como la prestación de servicios públicos tan importantes como la limpieza pública y la seguridad ciudadana, entre otros, estarán en riesgo si no hay un proceso ordenado de transferencia de gestión de gobernadores regionales y alcaldes. Las autoridades salientes están obligadas a sustentar el financiamiento del servicio público de limpieza pública, seguridad ciudadana, entre otros, hasta marzo de 2019.