“Nunca más se devolverá ni un sol del presupuesto de Huánuco al erario nacional”

Para Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, candidato a gobernador regional por Solidaridad Nacional, su plan de gobierno es una línea maestra para mejorar la ejecución de obras de infraestructura a través de un proceso de desconcentración y modernización de la administración pública regional.

Como conocedor de los procesos de la gestión pública, dada su experiencia como congresista y regidor provincial de Ambo, Gutiérrez, como todos los huanuqueños, deplora la devolución de presupuesto cada fin de año por parte del Gorehco y garantiza que en su administración esta situación tan perversa no se repetirá.

En este sentido, plantea su preocupación al ver que el Gobierno Regional de Huánuco está entrampado en una suerte de estructura arcaica, vieja, que no responde al interés colectivo y que representa un problema a la luz de todos, pero nadie plantea la solución.

¿A qué atribuye esta realidad?

A la distorsión del proceso de descentralización. Cada ministerio tenía influencia directa con sus brazos operativos en cada departamento. Cuando se da el proceso de descentralización, mediante ley, se ordena que esos brazos departamentales de articulación operativa pasen a los gobiernos regionales. En el caso del Ministerio de Transporte, en Huánuco tenía un brazo articulador que era la Dirección Regional de Transporte, que canalizaba carreteras y hacía puentes y mantenimiento. Pero cuando se entrega al Gorehco las maquinarias pasaron al área de infraestructura de la sede regional y los ingenieros especialistas nunca más hicieron carreteras ni puentes, sino que se dedicaron a entregar licencias de conducir y tarjetas de circulación. La Dirección Regional de Transporte no hizo un solo metro de carretera nueva o mantenimiento porque el brazo operativo se anuló y lo mismo ocurrió en agricultura, vivienda, agua y desagüe, pistas y veredas, porque toda la parte operativa se centralizó en una gerencia de infraestructura.

¿Qué solución plantea en su plan de gobierno para erradicar esta situación?

Si la identificación del problema es tan seria y todos lo comentan, no hay secreto, no estamos siendo serios si no planteamos una alternativa de solución. Si no se reestructura la administración del Gobierno Regional estamos destinados al fracaso. El proceso de descentralización implica desconcentración también. Que todas las direcciones regionales se conviertan en gerencias regionales, cuyos gerentes hagan un plan estratégico para atender las demandas articuladas a las políticas de Estado, dotados de los recursos que planificadamente se requieren para ejecutar. La desconcentración a través de las gerencias, permitirá que nunca más se devuelva al erario nacional ni un sol del presupuesto regional, así como el cumplimiento de las metas.

¿Qué proyectos de inversión incluye en su plan de gobierno?

El monto de inversión por cada planta asfaltadora es de unos S/3 millones. Dotar de una planta a cada provincia no es una exageración y es lo más viable para asfaltar las vías, en convenio con los municipios, y esto abarata costos de flete para mejorar la producción agrícola y la actividad turística. Para nosotros, vías 100 % asfaltadas es el compromiso que asumimos, igual que el agro y el turismo. Adicionalmente, vamos a crear del banco regional de fomento productivo para créditos agrarios mediante la elaboración de proyectos con planes de negocios y con desembolso a un proyecto monitoreado. Hablamos de un desarrollo productivo sostenido y de la modernización de la ciudad con la compañía del sector privado.

¿Fuentes de financiamiento para esos proyectos?

Todos los años tenemos un crecimiento inercial porque el Estado planifica la distribución de los recursos desde el gobierno nacional, y las regiones planifican en función de los recursos asignados, independiente al pago de gastos corrientes.

¿Estrategias para combatir la corrupción en la administración pública regional?

Vamos a hacer el registro regional de supervisores de obras, de acuerdo al proyecto de ley que presenté en el parlamento, el cual tiene una potencia increíble. La inversión pública más pequeña de todo el país tiene un elemento de control que se llama supervisión de obra, que reporta a la misma empresa y entidad, pero no a los sistemas de control, fiscalización y vigilancia ciudadana. El sistema Info-obras debe estar al servicio del registro regional de supervisión de obras.

¿Qué opina de la crisis de corrupción que vive el país?

Eso no va a cambiar, porque ese es un tema de valores. Ni la reforma ni el llamado a elecciones funcionará. Es una descomposición social. Tenemos que trabajar con la infancia y la juventud. Vamos a trabajar los programas sociales articulando con las instituciones nacionales.

¿De dónde proviene el financiamiento de su campaña electoral?

Son recursos míos, en el caso personal, igual en el caso de los consejeros y candidatos a alcaldes. Cada uno rinde cuentas de sus gastos. Hay aportes de los militantes.

¿El señor Giles sigue en campaña para impulsarlo a Ud. al Gobierno Regional?

Es normal. Al señor Giles nunca se le suspendió el derecho a poder elegir y tiene el derecho a decir por quién votar, eso es constitucional. Hay una posición de campaña que implica el recorte de todos los derechos que una persona puede tener y eso está muy mal. El caso por el cual ha sido sentenciado está viciado y ha habido una serie de abusos.

¿Qué ha hecho Ud. por Huánuco?

Los 365 días del año estuve comprometido para trabajar por Huánuco como parlamentario. Las cifras están ahí, son cerca de S/5000 millones en transferencias para obras para Huánuco. Soy feliz de haber consolidado el Colegio Leoncio Prado junto con los profesores y los padres de familia. Hicimos realidad el Colegio Juan José Crespo Castillo, de Ambo; el Colegio Huamán Poma, de Panao, y el Aurelio Cárdenas, de Dos de Mayo; así como otras instituciones educativas de Llata, Huacaybamba, Huacrachuco y Cauri. Igual que los centros de salud, más de 80 puentes construidos, interconexión del Monzón con el resto del país. No hay una sola provincia, un solo distrito que no haya trabajado.

A pesar de sentirse sanrafaelino, ambino y huanuqueño, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor nació en el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, donde cursó sus estudios de primaria y secundaria; mientras que en educación superior obtuvo el título de pregrado como abogado en la Universidad de Huánuco y de posgrado en Marketing y Negocios Internacionales, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, de Lima; además estudió Farmacia.

“Si es por Huánuco la camiseta que tengo que defender. Tengo que defenderla bien”, expresó el candidato de Solidaridad Nacional.