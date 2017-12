Con relación a la declaratoria de inocencia del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, de las acusaciones de corrupción en las que habría estado involucrado cuando fue presidente de la FPF y miembro de la Conmebol, así como de la FIFA, el presidente de la Liga Departamental de Huánuco, Lucio Alva Ochoa, expresó que se le hizo justicia porque no se le ha demostrado que cometió estos hechos. “Para mí es un acto de justicia porque no se ha demostrado que es corrupto, yo lo he tratado bastante cuando fue presidente de la Federación y le conozco que fue muy recto, nunca vi nada irregular ni ilegal durante su gestión, cuando íbamos a las asambleas o a las elecciones, lo hacíamos con nuestro propio dinero, de la Federación no percibíamos nada.

Asimismo no he visto que haya favorecido a algún club o dirigente en alguna gestión y siempre resolvía las cosas según el reglamento. Por eso creo que se le ha hecho justicia y la justicia de los Estados Unidos es muy seria, ahí no se puede arreglar, lo ha reivindicado y lo han limpiado”, señaló Alva. De otro lado, teniendo en cuenta que el próximo año habrá elecciones en todas las ligas y en la Federación, dijo que Manuel Burga tiene el camino abierto para presentarse como candidato y volver a ser presidente de la Federación Peruana.