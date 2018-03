La obra cuesta cerca de S/32 millones al Gobierno Regional pero sigue con deficiencias. La instalación de la red de agua potable de Llata que dejó con problemas la gestión de Luis Picón no se concluye hasta la fecha en la administración de Rubén Alva, que asignó en su gobierno S/10.5 millones para superar los problemas, pero continúan apareciendo más deficiencias.

En el expediente de culminación del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable, desagüe y alcantarillado de la ciudad de Llata, provincia de Huamalíes” el Gorehco invierte S/10 554 781.77 con un plazo de ejecución de 600 días calendario.

La obra se ejecuta por administración directa. Recientemente el Gorehco amplió el plazo al residente por 59 días por la demora en la entrega de macromedidores de caudal lo que generó ciertos retrasos en la ejecución de algunas partidas. Los macromedidores recién se entregaron el 23 de febrero, lo que retrasó la ejecución de la obra.

La culminación estaba programada para el 5 de marzo según el reporte del Gorehco, sin embargo, hasta ahora no se concluye y continúa con deficiencias que afectan a la población.

El consejero de Huamalíes, Alegre Espinoza, señaló que las roturas de tuberías son frecuentes en diversos puntos. “Tapan uno y se revienta en otro lado”, afirmó.

Alegre señaló que cuando reclaman al Ejecutivo les dicen que la obra no se termina porque están todavía en ejecución. Recordó que el Gorehco ofreció entregar la obra en octubre de 2017 pero ya pasaron 5 meses y no acaba.

La autoridad señaló que pese a que la obra está por culminar, el sistema no funciona al 100 % porque sólo reciben agua por horas. Agregó que la población está molesta porque no hay una explicación clara del ejecutivo sobre la situación de la obra. La construcción viene de 2010 desde los estudios y la ejecución en las gestiones de Picón y Alva.