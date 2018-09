Obras enfermas

Es inaceptable que a estas alturas de la vida muchos pueblos de nuestro departamento consuman agua no tratada, proveniente de alguna acequia, del río o de algún manantial, simplemente por culpa y desidia de las autoridades. El Gobierno Regional, al final de su gestión, comunicó hace poco, que las obras no se concluyen porque están enfermas. Informaron que la gestión de Picón, quien de nuevo es candidato al Gorehco, fue tan nefasta que hasta ahora repercuten los daños colaterales.

Para nadie es un secreto que la gestión del Sr. Picón fue muy dañina. En este Diario informamos y denunciamos un rosario de irregularidades que cometió. De hecho, muchas son sumamente graves. Sin embargo, han pasado casi 4 años que Alva asumió el sillón regional. ¿Acaso en ese tiempo no pudo solucionar este problema? Algo que debemos de reconocer es que el MEF cambió las reglas de juego desde el 2015, justo cuando ingresó la gestión de Alva. Con las nuevas medidas, los gobiernos regionales se han visto a obligados a primero sanear todas las obras interrumpidas o en proceso para después darle prioridad a una nueva. Esto explica del porque la gestión actual está culminando un gran número de obras que se inició con Picón.

Los gerentes de Alva aducen que la obra desde su concepción se formó con errores y que es por eso que, hasta la actualidad, estas obras de agua siguen costando mucho trabajo culminarlas. Entendemos que si tienen razón, al menos en la primera mitad, sin embargo, consideramos que Alva tuvo también muchos errores, especialmente al momento de elegir a su gente de confianza con quien trabajar. Probablemente, de haber elegido mejor, estas obras ya estarían culminadas. Tampoco podemos echarle la culpa de todas nuestras desgracias a la gestión pasada por más mala que haya sido. Hay que empezar por tomar responsabilidad propia de nuestros errores.

Estamos a una semana de elegir nuevas autoridades, ojalá que la población piense en votar por el candidato que mejor debata sus ideas y demuestre capacidad moral. Ya es hora que tengamos un nuevo y buen gobierno que sí se identifique con las necesidades del departamento. Basta ya de votar por el candidato que es “amigo” o conocido, o porque te ofreció chamba o alguna cosas más. Después no se arrepientan, recapaciten.