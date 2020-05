Obrero de la Municipalidad de Huánuco da positivo en COVID-19

Un obrero de limpieza pública de la Municipalidad Provincia de Huánuco dio positivo a una prueba rápida de descarte de COVID-19. La prueba fue aplicada por personal de EsSalud, el último viernes.

La Municipalidad informó que 20 obreros pasaron por la prueba rápida en el Hospital EsSalud y uno dio positivo, pero aún no presenta ningún síntoma. Ante ello fue dispuesto de inmediato a cuarentena en su domicilio.

A través de un comunicado, dicha comuna informó también que otros 117 obreros faltan ser evaluados. Por su lado, EsSalud informó que no tienen pruebas y la Dirección de Salud no atiende el pedido hace semanas, el cual ya fue informado a la fiscalía.

Según el comunicado, el alcalde Luis Villavicencio ordenó contratar una clínica privada para realizar las pruebas rápidas a los obreros que están en la primera línea en la lucha contra esta pandemia que ya deja dos muertos en Huánuco y 1124, en todo el Perú.